La poliziotta Flavia Misuraca, di 27 anni, si è tolta la vita con la pistola d’ordinanza. Arrivata in Piemonte per un incarico temporaneo, sognava di abbandonare la divisa e tornare in Sicilia. La notizia evidenzia il peso delle difficoltà personali che possono nascondersi dietro le vite pubbliche e professionali.

Era arrivata in Piemonte per un incarico temporaneo, ma dentro di sé coltivava un desiderio diverso: lasciare la divisa e tornare in Sicilia. È questo lo stato d’animo che emerge attorno alla morte di Flavia Misuraca, la poliziotta di 27 anni trovata senza vita in una camera d’albergo a Bardonecchia. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe impugnato la pistola d’ordinanza togliendosi la vita. La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta per chiarire ogni aspetto della tragedia e ricostruire le ultime ore della ragazza. Una scelta maturata nel silenzio. Flavia Misuraca era originaria di Partinico, in provincia di Palermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si toglie la vita con la pistola d’ordinanza, la poliziotta Flavia Misuraca aveva 27 anni: “Voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia”

Leggi anche: Bardonecchia (TO), commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel, uccisa con sua pistola d'ordinanza: ipotesi suicidio

Leggi anche: Bardonecchia (TO), commissaria di polizia 27enne Flavia Misuraca trovata morta in hotel, uccisa con sua pistola d'ordinanza: ipotesi suicidio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Si toglie la vita con la pistola d'ordinanza in hotel, la poliziotta Flavia Misuraca aveva 27 anni: «Voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia» - Era arrivata in Piemonte per prestare servizio temporaneo, ma in realtà avrebbe voluto lasciare la divisa e tornare a casa, in Sicilia. msn.com