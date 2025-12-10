Tragedia al cimitero di Avellino | donna si toglie la vita

Un tragico episodio si è verificato oggi pomeriggio ad Avellino, dove una donna di circa 60 anni ha deciso di togliersi la vita all’interno del cimitero cittadino. L’accaduto ha suscitato grande commozione e preoccupazione tra la comunità locale. Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo gesto drammatico.

Avellino, dramma al cimitero: una 53enne si lancia sui loculi e muore - dipendente della FCA di Pratola Serra stamattina si è lanciata dal quarto del Palazzo Santa Rita. Secondo ilmattino.it

