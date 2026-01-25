Traffico Roma del 25-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma questa mattina presenta alcune variazioni a causa di eventi e lavori in corso. Dalle prime ore, si sono registrate deviazioni e limitazioni lungo il percorso della Carovana della pace e nella zona di Piazza San Pietro, con conseguenti disagi per il trasporto pubblico. Inoltre, si segnalano interruzioni ferroviarie tra Firenze e il Nord Italia, con servizi sostitutivi in atto. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma mentre va Ti alle ore 8 di questa mattina prenderà il via La Carovana della pace con partenza dalla Basilica di San Giovanni Battista dei fiorentini lungo via acciaioli Corso Vittorio Emanuele II Ponte Sant'Angelo Lungotevere Castello Viale Giuseppe Ceccarelli Lungotevere Castello Piazza Pia via della Conciliazione per arrivare a Piazza San Pietro circolazione vietata lungo il tracciato e deviazioni per molte linee di bus sempre in zona San Pietro disagi al traffico per il consueto appuntamento domenicale con Papa Leone quattordicesimo per la recita la preghiera dell'angelus e la benedizione ai fedeli ancora chiusa al della Vittoria via Edmondo De Amicis 3 a Piazzale dello Stadio Olimpico è via della Camilluccia è ancora disagi per chi si sposta in treno verso il nord Italia per lavori nel nodo ferroviario di Firenze fino alle 15 di oggi domenica 25 gennaio la circolazione dei treni sarà interrotta dalle stazioni Firenze Rifredi e Firenze coinvolti i treni regionali i convogli a media è lunga percorrenza nonché i treni dell'alta velocità previsto un servizio di autobus sostitutivo per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

