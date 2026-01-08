Traffico Roma del 08-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle 08:30 dell’8 gennaio 2026 presenta congestioni su diverse arterie principali. Si segnalano code sul Grande Raccordo Anulare tra via Casilina e via Appia, sulla tangenziale est tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi, e sul viadotto della Magliana. Chiuse alcune strade a causa di allagamenti e lavori, tra cui via di Trigoria e via Scorticabove. Per aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito di Roma Tras

Luceverde Roma Bentrovati code sul grande raccordo anulare per traffico intenso dalla via Casilina è la via Appia in carreggiata interna altre file sull'intero percorso è tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila Teramo indirizzo della tangenziale est è proprio sulla tangenziale est Ci sono code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi per traffico intenso in direzione Stadio Olimpico allenamenti e corre sulle principali consolari a causa del traffico intenso è in entrata nella capitale altri file sul viadotto della Magliana per traffico intenso da viale Isacco Newton è via del Cappellaccio in direzione della via Laurentina in colonna sulla via Pontina per un incidente avvenuto tra Pomezia nord e pratica di mare in direzione Roma a causa degli allagamenti provocati dalle piogge dei giorni scorsi rimane chiusa al traffico via di Trigoria all'altezza di via Arena pertanto via Arena è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra a causa dell'esondazione del fiume Aniene ancora chiuse via Scorticabove e via degli Alberini resta chiusa anche via mondo De Amicis e tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico ci spostiamo a Roma Nord chiusa per le fondazioni di un torrente via Lello maddaleno tra via di Settebagni è in via di Monte casa per tagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

