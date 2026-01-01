Traffico Roma del 01-01-2026 ore 08 | 30

Il traffico a Roma alle ore 08:30 del 1° gennaio 2026 si presenta generalmente tranquillo, con nessuna segnalazione significativa sul raccordo anulare o altre arterie principali. Si consiglia comunque prudenza, poiché alcune strade potrebbero essere ghiacciate. Le Zone a Traffico Limitato del centro storico e delle Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi. Restate aggiornati e guidate con attenzione.

Luceverde Roma Buongiorno e buon anno Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sul fronte delle traffico lungo la rete via aerea cittadina nessuna segnalazione sul raccordo anulare con un invito alla prudenza per la possibilità di incontrare tratti di strada ghiacciati ed infine ricordiamo che le ZTL del centro e delle Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 di gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un estensione della fascia oraria e non vi si può accedere dalle 730 alle bene tutto e grazie per l'ascolto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

