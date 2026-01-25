Tra la Sp17 e via per Oleggio | strada dissestata situazione vergognosa

Tra la Sp17 Ticino–Oleggio–Proh e via per Oleggio, la strada presenta un dissesto diffuso e condizioni di manutenzione insufficienti. La situazione, ormai consolidata, richiede interventi tempestivi per garantire sicurezza e fruibilità a chi percorre quotidianamente questa tratta. La mancanza di interventi adeguati evidenzia l’urgenza di una riqualificazione che possa ripristinare le condizioni di normalità e sicurezza del percorso.

Il tratto stradale compreso tra la Sp17 Ticino–Oleggio–Proh e via per Oleggio versa da tempo in condizioni critiche. Il manto stradale è fortemente deteriorato, con numerose buche, crepe e avvallamenti che rendono la circolazione difficoltosa e poco sicura. Chi percorre quotidianamente questo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

