Riapertura, ma poi nuove modifiche. Novità sulla Statale tra Oleggio e Lonate lungo la strada della Malpensa. Anas Lombardia ha comunicato che fino al 13 gennaio 2026 è previsto il traffico veicolare regolare con restringimento di carreggiata in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Statale tra Oleggio e Lonate, riapre la strada per Malpensa... ma a gennaio nuove modifiche

Leggi anche: Statale tra Oleggio e Lonate: ancora senso unico sulla strada per Malpensa

Leggi anche: Statale tra Oleggio e Lonate: rimandata (di nuovo) l'apertura della strada per Malpensa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Strada Statale 142 Biellese Incidente in Oleggio Castello in entrambe le direzioni agg. ore 19:32 x.com