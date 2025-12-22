Statale tra Oleggio e Lonate riapre la strada per Malpensa ma a gennaio nuove modifiche
Riapertura, ma poi nuove modifiche. Novità sulla Statale tra Oleggio e Lonate lungo la strada della Malpensa. Anas Lombardia ha comunicato che fino al 13 gennaio 2026 è previsto il traffico veicolare regolare con restringimento di carreggiata in corrispondenza del ponte sul canale Villoresi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
