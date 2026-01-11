Statale tra Oleggio e Lonate | ripartono i lavori sulla strada per Malpensa
La strada statale 527 Bustese tra Oleggio e Lonate Pozzolo, in Lombardia, tornerà a essere interessata dai lavori di manutenzione a partire dalla prossima settimana. Gli interventi, finalizzati al miglioramento della viabilità e alla sicurezza, interesseranno questa tratta fino a completamento, garantendo una maggiore efficienza del collegamento verso Malpensa. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare eventuali percorsi alternativi.
Ripartono la prossima settimana i lavori sulla strada statale 527 Bustese, tra i comuni di Oleggio e Lonate Pozzolo, in Lombardia.A partire dalle 8 di martedì 13 gennaio e fino alle 24 del 31 nel tratto di Statale tra il chilometro 46+700 e il chilometro 47+079 (nel tratto all'altezza del ponte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
