Scomparsa una persona nel fiume Adda | ricerche in corso nelle Gole di Medolago

15 dic 2025

Una persona è scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda. Le ricerche, iniziate questa mattina, coinvolgono i vigili del fuoco di Lodi e sono state avviate in seguito alle indagini dei carabinieri. La situazione resta in evoluzione mentre si cercano di chiarire le circostanze del fatto.

