Scomparsa una persona nel fiume Adda | ricerche in corso nelle Gole di Medolago

Una persona è scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda. Le ricerche, iniziate questa mattina, coinvolgono i vigili del fuoco di Lodi e sono state avviate in seguito alle indagini dei carabinieri. La situazione resta in evoluzione mentre si cercano di chiarire le circostanze del fatto.

Una persona è scomparsa nelle Gole di Medolago, lungo il fiume Adda. Da questa mattina sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco di Lodi, avviate dopo le indagini dei carabinieri.

Paderno: persona scomparsa Attivate le ricerche all'Adda - Squadre di vigili del fuoco con i sommozzatori, i droni e l'elicottero stanno perlustrando l'area del fiume Adda e i ... merateonline.it

