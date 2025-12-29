Spaccio a Tor Bella Monaca Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Tor Bella Monaca, due persone coinvolte in attività di spaccio sono fuggite dopo essere state sorprese dalle forze dell'ordine. Cercando rifugio, si sono rivolte a familiari e condomini all’interno di un palazzo. L’episodio evidenzia le dinamiche di illegalità e la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine per garantire la sicurezza del quartiere.

Spacciavano in strada a Tor Bella Monaca. Sorpresi dalle forze dell'ordine, sono scappati in un palazzo chiedendo aiuto a condomini e familiari. Questo quanto accaduto nel quartiere della periferia est della Capitale, dove due giovani - originari della Tunisia - sono stati arrestati.

La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; Ora non venire: così un vocale ha incastrato il pusher. In casa 800 grammi di cocaina; Roma, controlli dei Carabinieri nel VI municipio; (AGR) Roma, retata di Natale della Polizia, 11 persone in manette, sequestrati 800gr. di cocaina.

Roma Tor Bella Monaca, 4 arresti: 3 kg di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa - Tor Bella Monaca, blitz dei Carabinieri coordinati dalla Procura: 4 arresti, 3 kg di droga, pistola Beretta con munizioni e contanti sequestrati. ilquotidianodellazio.it

Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Staccata da terra e gettata via, in mezzo ai rifiuti, in una discarica a cielo aperto, dove questa mattina è stata trovata da una passante. romatoday.it

Roma, sfregiata la croce posizione davanti alla piazza di spaccio a Tor Bella Monaca: staccata e buttata in una discarica - Sradicata ed infine buttata via, in una pozza di rifiuti, dove ieri mattina, (giovedì 15 maggio,ndr) è stata rinvenuta da alcuni cittadini. ilmessaggero.it

