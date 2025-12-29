Spaccio a Tor Bella Monaca Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini

Nella zona di Tor Bella Monaca, due persone coinvolte in attività di spaccio sono fuggite dopo essere state sorprese dalle forze dell'ordine. Cercando rifugio, si sono rivolte a familiari e condomini all’interno di un palazzo. L’episodio evidenzia le dinamiche di illegalità e la collaborazione tra residenti e forze dell’ordine per garantire la sicurezza del quartiere.

Spacciavano in strada a Tor Bella Monaca. Sorpresi dalle forze dell'ordine, sono scappati in un palazzo chiedendo aiuto a condomini e familiari. Questo quanto accaduto nel quartiere della periferia est della Capitale, dove due giovani - originari della Tunisia - sono stati arrestati.Spaccio a Tor. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Spaccio a Tor Bella Monaca. Pusher in fuga chiedono aiuto a familiari e condomini Leggi anche: Lotta allo spaccio tra Tor Bella Monaca e la Casilina, arrestati 10 pusher Leggi anche: Da Trastevere a Tor Bella Monaca, la Capitale affoga nello spaccio: raffica di arresti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La droga nascosta tra le aiuole e nelle auto a noleggio, 11 arresti in poche ore a Roma; Ora non venire: così un vocale ha incastrato il pusher. In casa 800 grammi di cocaina; Roma, controlli dei Carabinieri nel VI municipio; (AGR) Roma, retata di Natale della Polizia, 11 persone in manette, sequestrati 800gr. di cocaina. Roma Tor Bella Monaca, 4 arresti: 3 kg di droga e una pistola Beretta con matricola abrasa - Tor Bella Monaca, blitz dei Carabinieri coordinati dalla Procura: 4 arresti, 3 kg di droga, pistola Beretta con munizioni e contanti sequestrati. ilquotidianodellazio.it Tor Bella Monaca, croce posizionata davanti alla piazza di spaccio gettata in discarica a cielo aperto - Staccata da terra e gettata via, in mezzo ai rifiuti, in una discarica a cielo aperto, dove questa mattina è stata trovata da una passante. romatoday.it Roma, sfregiata la croce posizione davanti alla piazza di spaccio a Tor Bella Monaca: staccata e buttata in una discarica - Sradicata ed infine buttata via, in una pozza di rifiuti, dove ieri mattina, (giovedì 15 maggio,ndr) è stata rinvenuta da alcuni cittadini. ilmessaggero.it Non si fermano le operazioni antidroga delle nostre Forze dell’ordine nella Capitale. Nel corso dell’ultimo blitz, la Polizia di Stato ha arrestato 11 persone per spaccio nei quartieri Prenestino, Rocca Cencia, Acilia, Don Bosco, Labaro, Eur e Tor Bella Monaca, - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.