Enrico Rava è stato riconosciuto come Musicista dell’Anno al Top Jazz 2025, un premio che celebra l’eccellenza nel panorama jazz italiano. La premiazione si è svolta presso la Fondazione Musica Per Roma, con la partecipazione di artisti di rilievo come Jacopo Fagioli, premiato come Nuovo Talento. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della scena jazz nazionale e il valore delle giovani generazioni di musicisti.

©Fondazione Musica Per Roma foto Riccardo Musacchio MUSA ROMA – Enrico Rava è il Musicista dell’anno al Top Jazz 2025, mentre Jacopo Fagioli, anch’egli trombettista, si aggiudica il premio come Nuovo Talento. La rivista Musica Jazz, punto di riferimento della scena jazzistica italiana e internazionale da oltre 80 anni, ha reso noti i vincitori dell’edizione 2025 del suo prestigioso referendum annuale Top Jazz, che ogni anno premia i protagonisti del jazz sulla base del voto dei critici del settore. Enrico Rava, da sempre considerato una delle voci più autorevoli del jazz italiano nel mondo, sarà in concerto il 25 febbraio a Monopoli con il suo quintetto Fearless Five. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Top Jazz 2025: Enrico Rava musicista dell'anno

top jazz: l’artchipel orchestra votata miglior formazione dell’anno nel referendum della rivista musica jazzL'Artchipel Orchestra, formazione milanese diretta da Ferdinando Faraò, è stata riconosciuta come miglior ensemble dell’anno 2025 nel referendum Top Jazz della rivista Musica Jazz.

