Tommaso Zorzi ha condiviso un episodio di razzismo avvenuto in un parco di Milano, raccontando come una ragazza gli abbia chiesto aiuto per sfuggire a insulti discriminatori. L’esperienza ha suscitato forte emozione nel blogger, che ha deciso di rendere pubblico l’evento sui propri canali social, evidenziando l’importanza di affrontare e sensibilizzare su temi di intolleranza e discriminazione.

Un episodio di razzismo avvenuto in un parco di Milano ha profondamente scosso Tommaso Zorzi, che ha scelto di condividere l’esperienza con i suoi follower attraverso un video su Instagram. Il conduttore di Cortesie per gli ospiti ed ex vincitore del Grande Fratello Vip nel 2021, si è mostrato sconvolto e in lacrime mentre raccontava quanto accaduto durante una normale passeggiata con il suo cane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi) “Ero al parco col cane, si è avvicinata una ragazza nera: mi ha detto che alcuni ragazzini avevano fatto commenti razzisti su di lei e mi ha chiesto se potevo accompagnarla fino all’uscita del parco perché non si sentiva sicura “, ha spiegato Zorzi nel reel pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Tommaso Zorzi in lacrime: “Una ragazza mi ha chiesto aiuto al parco per sfuggire a insulti razzisti”

