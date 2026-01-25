Tina volontaria al Cav di Alzano Lombardo per ascoltare e regalare sguardi più sereni sulla vita

Tina, volontaria al Cav di Alzano Lombardo, dedica il suo tempo ad ascoltare e offrire un sostegno emotivo a chi ne ha bisogno. Dopo la pensione, ha scelto di impegnarsi in questa attività, trovando in essa una delle esperienze più autentiche e gratificanti degli ultimi anni. La sua presenza rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza, contribuendo a creare un ambiente più sereno e accogliente per la comunità.

IL CENTRO. La scelta dopo la pensione: «È la cosa più bella e più autentica che ho fatto negli ultimi anni». «Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo, all’oceano quella goccia mancherebbe». Tina Lanzanova prende in prestito una frase di Madre Teresa di Calcutta per raccontare la bellezza del suo impegno accanto alle mamme in difficoltà che si rivolgono al Centro di Aiuto alla vita di Alzano. Lo dice con un sorriso gentile, lo stesso che rivolge a tutte le donne che bussano alla porta, e con una consapevolezza quieta e profonda: grazie a questa attività di volontariato ha imparato che ogni gesto, anche il più piccolo, può cambiare la traiettoria di una vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tina, volontaria al Cav di Alzano Lombardo per ascoltare e regalare sguardi più sereni sulla vita Tragedia ad Alzano Lombardo: 19enne perde la vita cadendo da un capannone abbandonatoUna tragedia scuote Alzano Lombardo, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte cadendo da un capannone abbandonato. Alzano Lombardo, precipita dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enneUn giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica ad Alzano Lombardo, precipitando dal tetto di un capannone dismesso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Tina, volontaria al Cav di Alzano Lombardo per ascoltare e regalare sguardi più sereni sulla vita. Tina, volontaria al Cav di Alzano Lombardo per ascoltare e regalare sguardi più sereni sulla vitaAlzano Lombardo, la scelta di fare volontariato al Cav: «È la cosa più bella e più autentica che ho fatto negli ultimi anni». ecodibergamo.it Salerno, gattina incastrata nel motore di un’auto: salvata dai volontari al Rione Petrosino - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.