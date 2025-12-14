Alzano Lombardo precipita dal tetto di un capannone dismesso | muore 19enne

Un giovane di 19 anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica ad Alzano Lombardo, precipitando dal tetto di un capannone dismesso. L’incidente è avvenuto intorno all’1:15 in via Gerolamo Acerbis, scatenando immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Alzano Lombardo. Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. All’una e 15 in via Gerolamo Acerbis ad Alzano Lombardo, da un capannone dismesso è arrivato l’allarme. Il giovane sarebbe precipitato dalla copertura dell’ex Italcementi, un volo che non gli ha lasciato scampo. Ferito anche un altro giovane che era con il 19enne. Sul posto ambulanze con personale medico e le forze dell’ordine per i rilievi di Legge. BergamoNews. Bergamonews.it Alzano Lombardo, precipita dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre. bergamonews.it

