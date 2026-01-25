Le stime ufficiali delle autorità iraniane indicano circa 3.117 morti nelle recenti proteste. Tuttavia, secondo il Time, funzionari iraniani avrebbero stimato un numero molto più alto, fino a 30.000 vittime in soli due giorni. Questa discrepanza solleva dubbi sulla reale portata della crisi e sulla trasparenza delle informazioni ufficiali in Iran.

I numeri ufficiali parlano di 3.117 morti. Ma l’informazione divulgata dalle autorità di Teheran pare sia molto lontana dalla realtà: secondo quanto riportato dalla rivista statunitense Time, funzionari iraniani avrebbero stimato che fino a 30mila persone – 30.304 – potrebbero essere state uccise nei soli due giorni iniziali delle proteste di inizio gennaio, l’8 e il 9. La cifra, citata da due alti funzionari anonimi del ministero della Salute iraniano, rappresenta il numero più alto di vittime finora segnalato. Time paragona la mattanza in Iran a quella compiuta dai nazisti alla periferia di Kiev, il 29 e 30 settembre 1941, quando trucidarono 33. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta”: la stima del Time. Per il governo erano 3mila

Iran, oltre 30mila morti in due giorni. La mattanza degli ayatollahNegli ultimi due giorni, in Iran, si sono registrate oltre 30.

Iran in protesta da 12 giorni contro il governo degli Ayatollah: almeno 12 morti, oggi internet fuori usoDa oltre una settimana, l’Iran è teatro di proteste diffuse contro il governo degli Ayatollah.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’Iran è attraversato da proteste che hanno al centro il governo, crisi economica e temi sociali

Argomenti discussi: Manifestazione in sostegno dell’Iran in piazza Castello a Torino; Perché l’adeguamento sulle pensioni è una tutela per i nostri giovani.

Iran, Time: «Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione»in Israele sono arrivati il genero di Trump, Jared Kushner, e il suo inviato, Steve Witkoff, per fare il punto della situazione e parlare col premier Benyamin Netanyahu di Iran e Gaza ... ilsole24ore.com

Time, 'potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran'(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Solo nell'arco delle due giornate dell'8 e 9 gennaio potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30.000 persone: lo scrive la rivista Time, citando due alti f ... tuttosport.com

Il Time: «In 48 ore sono oltre 30mila morti in Iran» - facebook.com facebook

L’ #Iran ha fatto sapere che sono oltre 3mila i morti nelle recenti proteste x.com