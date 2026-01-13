Iran almeno 12 mila morti nelle proteste | il bivio di Trump tra guerra e negoziati

Le recenti proteste in Iran hanno causato un alto numero di vittime, con almeno 12.000 persone presumibilmente uccise finora, principalmente nelle ultime due notti. La situazione pone un importante dilemma internazionale, in particolare per gli Stati Uniti, tra l’opzione di un intervento militare e quella di avviare negoziati per una soluzione pacifica. Analizziamo le implicazioni di questa crisi e le scelte possibili a livello diplomatico e strategico.

Almeno 12.000 persone sarebbero state uccise finora durante le proteste in corso in Iran, concentrate soprattutto nell’arco di due notti consecutive. È la conclusione a cui è giunta Iran International al termine di quello che l’emittente definisce un lungo e articolato processo di verifica, basato sull’incrocio di resoconti e prove provenienti da una pluralità di fonti, interne ed esterne al Paese. Secondo quanto riportato, la stima è stata elaborata analizzando informazioni fornite da soggetti descritti come vicini al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano e all’ufficio presidenziale, oltre a testimonianze attribuite a membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche operativi in diverse città. 🔗 Leggi su Panorama.it

