TikToker e attivista LGBT trovato senza vita nella foresta | è stato picchiato a morte con un bastone
Un TikToker e attivista LGBT, Ko Tin Zaw Htwe, è stato rinvenuto senza vita in una foresta in Myanmar, dopo una scomparsa di due giorni. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma si sospetta che possa essere stato vittima di violenza. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli attivisti e sulla situazione dei diritti umani nel paese.
La star di TikTok, Ko Tin Zaw Htwe è stato trovato morto in Myanmar in circostanze misteriose dopo una sparizione di due giorni. Era un creator e attivista LGBTQIA+.🔗 Leggi su Fanpage.it
È stato scarcerato Nouri Hedhili accusato di omicidio per la morte di Hassan Matried trovato senza vita nella BergamascaNouri Hedhili è stato scarcerato, in relazione all’indagine sulla morte di Hassan Matried, trovato senza vita il 5 gennaio lungo la provinciale a Taleggio, Bergamasca.
Leggi anche: Fine vita, Stoica (scrittore e attivista): “Stato deve accompagnare alla vita non alla morte”
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.