TikToker e attivista LGBT trovato senza vita nella foresta | è stato picchiato a morte con un bastone

Un TikToker e attivista LGBT, Ko Tin Zaw Htwe, è stato rinvenuto senza vita in una foresta in Myanmar, dopo una scomparsa di due giorni. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma si sospetta che possa essere stato vittima di violenza. L’incidente solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli attivisti e sulla situazione dei diritti umani nel paese.

