Fine vita Stoica scrittore e attivista | Stato deve accompagnare alla vita non alla morte

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Ritengo sbagliato il suicidio assistito perché lo Stato ha, prima di tutto, un dovere morale e giuridico di accompagnare le persone nella vita. Bisogna chiedersi perché lo Stato faccia di tutto per salvare una persona normodotata che tenta il suicidio, arrivando persino al ricovero obbligatorio, mentre una persona con disabilità o un malato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fine vita stoica scrittoreFine vita, Stoica: "Lo Stato deve accompagnare alla vita, non alla morte" - "Ritengo sbagliato il suicidio assistito perché lo Stato ha un dovere morale e giuridico di accompagnare le persone nella vita, non verso la morte". Da msn.com

fine vita stoica scrittoreFine vita, Pro Vita & Famiglia: "Suicidio assistito è mattanza di Stato" - Con questo slogan Pro Vita & Famiglia Onlu, mentre a Palazzo della Consulta si dibatteva della Legge Toscana impugnata dal Governo, ha organizzato in Piazza del Popolo a Roma un gra ... Riporta msn.com

FINE VITA/ 7 emendamenti e una opzione chiara: la via della maggioranza per dire no all’eutanasia - E la distanza con l’opposizione aumenta Alla ripresa dei lavori parlamentari sono in molti a chiedersi ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Fine Vita Stoica Scrittore