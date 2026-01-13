È stato scarcerato Nouri Hedhili accusato di omicidio per la morte di Hassan Matried trovato senza vita nella Bergamasca

Nouri Hedhili è stato scarcerato, in relazione all’indagine sulla morte di Hassan Matried, trovato senza vita il 5 gennaio lungo la provinciale a Taleggio, Bergamasca. Hedhili, accusato di omicidio, ora si trova fuori dal carcere mentre proseguono le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La vicenda rimane sotto approfondimento delle autorità competenti.

È libero Nouri Hedhili, indagato di omicidio per la morte di Hassan Matried, l'operaio egiziano di 43 anni trovato senza vita lungo la provinciale a Taleggio nella Bergamasca il 5 gennaio.

