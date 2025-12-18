Manna prima di Napoli Milan | Lukaku? Siamo contenti che sia rientrato in gruppo Mainoo? Dobbiamo essere riflessivi Raspadori non penso lasci l’Atletico

A pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il direttore sportivo Giovanni Manna ha commentato le ultime novità di casa partenopea, toccando temi come il rientro di Lukaku, lo stato di Mainoo e la possibile cessione di Raspadori. Le sue parole offrono uno sguardo sulle strategie e le aspettative del club in vista di questa importante sfida.

A pochi minuti della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Mediaset per fare il punto su diverse tematiche di mercato e sulla partita.

