Chivu dopo Atalanta Inter a Dazn | Contento di Marcus Pio è entrato bene Contento dell’atteggiamento il risultato conta Nel calcio niente è scontato Su Conte dico questo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato a DAZN la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il buon atteggiamento dei suoi giocatori e l’importanza del risultato. Ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Marcus e Pio, evidenziando che nel calcio nulla è scontato. Il tecnico ha anche condiviso alcune considerazioni su Antonio Conte, mantenendo un tono sobrio e riflessivo nel suo intervento post partita.

Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria sul campo dell'Atalanta nella diciasettesima giornata di Serie A Intervenuto nel postpartita di Atalanta Inter, gara valida per il 17° turno di Serie A 202526, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua squadra a DAZN dopo un successo pesante, arrivato .

