Chivu dopo Atalanta Inter a Dazn | Contento di Marcus Pio è entrato bene Contento dell’atteggiamento il risultato conta Nel calcio niente è scontato Su Conte dico questo

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato a DAZN la vittoria contro l’Atalanta, sottolineando il buon atteggiamento dei suoi giocatori e l’importanza del risultato. Ha espresso soddisfazione per le prestazioni di Marcus e Pio, evidenziando che nel calcio nulla è scontato. Il tecnico ha anche condiviso alcune considerazioni su Antonio Conte, mantenendo un tono sobrio e riflessivo nel suo intervento post partita.

Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria sul campo dell'Atalanta nella diciasettesima giornata di Serie A Intervenuto nel postpartita di Atalanta Inter, gara valida per il 17° turno di Serie A 202526, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha analizzato la prestazione della sua squadra a DAZN dopo un successo pesante, arrivato.

Lautaro Martinez sbanca Bergamo: 1-0 all'Atalanta, Inter capolista - 0 per l'Inter, dopo una rete annullata agli ospiti e due all'Atalanta: gli uomini di Chivu in testa alla Serie A.

Lautaro riporta l'Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l'Atalanta - L'Inter vince a Bergamo e torna in testa alla classifica: basta il gol di Lautaro Martinez su assist del neoentrato Pio Esposito dopo l'errore di Djimsiti

Schira: "Il caso più caldo è quello di Davide Frattesi, sempre più scontento all'Inter dopo essere scivolato in fondo alle gerarchie di Chivu per la mediana. Una situazione che lo porta persino a rivalutare il ruolo di "prima riserva" che gli aveva cucito addosso

Cristian Chivu eletto allenatore rumeno dell'anno nel sondaggio effettuato dal quotidiano locale Gazeta Sportulrror, diventando così il secondo nome, dopo Gheorghe Hagi: "Sono come in una lavatrice, dove continui a sbattere la testa contro tutti i muri. So che

