Thomas Dans | chi è l’uomo di Trump che vuole davvero la Groenlandia

Thomas Dans, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e presidente della United States Arctic Research Commission, è una figura poco conosciuta ma influente nel panorama politico e territoriale. Ritenuto l’architetto dell’ambizione di Donald Trump di acquisire la Groenlandia, Dans rappresenta un punto di collegamento tra interessi strategici e alleanze internazionali riguardanti l’isola ricoperta di ghiaccio.

Ai più il nome di Thomas Dans non dirà assolutamente nulla. Eppure, l’imprenditore e investitore, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, è il presidente della United States Arctic Research Commission (Usarc), la Commissione per la Ricerca Artica degli Stati Uniti ed è ritenuto, negli Stati Uniti, l’architetto della più audace ambizione territoriale di Trump: l’acquisizione della Groenlandia, rispetto alla quale Washington ha trovato una piattaforma comune con gli alleati della Nato per una discussione volta a trovare un accordo sullo status dell'”isola verde” ricoperta dai ghiacci. 🔗 Leggi su It.insideover.com

