USA Trump vuole che la Groenlandia sia territorio statunitense e nomina un inviato speciale | ecco chi

D onald Trump ha nominato Jeff Landry, governatore della Louisiana e membro del Partito Repubblicano, come inviato speciale per la Groenlandia. Trump, da sempre mostratosi interessando a rendere la Groenlandia un territorio statunitense, ha affidato a Landry l’incarico di promuovere nel territorio gli interessi degli Stati Uniti. Si è dichiarato onorato di essere stato nominato inviato speciale, aggiungendo che sarà lieto di “rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti”. Gli interessi di Trump per la Groenlandia. L’interesse mostrato dal presidente degli Stati Uniti non è recente, ma risale al suo primo mandato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - USA, Trump vuole che la Groenlandia sia territorio statunitense e nomina un inviato speciale: ecco chi Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina un inviato speciale. Danimarca: “Inaccettabile”. E convoca l’ambasciatore Usa Leggi anche: Groenlandia, Trump nomina Landry inviato speciale. Danimarca: “Usa rispettino nostra integrità territoriale” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trump vuole portare la Groenlandia danese sotto il controllo Usa; Il mondo questa settimana: National Security Strategy, Usa-Venezuela, Danimarca, tentato golpe in Benin; Trump appoints Louisiana governor special envoy for Greenland; Trump sceglie il governatore della Louisiana come inviato speciale per la Groenlandia. Trump nomina un inviato speciale Usa in Groenlandia. Protesta la Danimarca: "È inaccettabile" - La scelta cade sul governatore della Louisiana Jeff Landry, che commenta dicendo di voler "rendere la Groenlandia parte degli Usa". huffingtonpost.it

USA, Trump vuole che la Groenlandia sia territorio statunitense e nomina un inviato speciale: ecco chi - L'articolo USA, Trump vuole che la Groenlandia sia territorio statunitense e nomina un inviato speciale: ecco chi proviene da Metropolitan Magazine. msn.com

Trump nomina il governatore della Louisiana Jeff Landry "inviato speciale degli Usa in Groenlandia" - Landry ha risposto con un tweet su X ringraziando il presidente Trump: "Un onore servirti in questa posizione" ... affaritaliani.it

Buongiorno Trump vuole rovesciare Maduro e quindi blocca le petroliere venezuelane. L’obiettivo è di togliere il Venezuela dall’orbita della Cina e impadronirsi delle riserve di petrolio più grandi al mondo, provocando un cambiamento di regime connlabprem - facebook.com facebook

Con un ordine esecutivo, Trump vuole liberare la piena potenza dell'IA e dare alle Big Tech i dati custoditi dalle agenzie federali: ufficialmente in nome della scienza e dell'innovazione, ma anche della sicurezza, economica e nazionale. @DomaniGiornale x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.