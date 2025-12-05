Rifiuti Palazzo d’Orleans | Referto Corte dei conti non blocca iter termovalorizzatori

Agrigentonotizie.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referto della Corte dei conti sulla gestione dei rifiuti in Regione Siciliana, sull’economia circolare e sulla tutela dell’ambiente, appena pubblicato, analizza decenni di attività delle amministrazioni statali e regionali competenti. Tutte le amministrazioni pubbliche interessate, sottolinea. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Nessun freno, il referto non blocca l’iter dei termovalorizzatori” - “Non si tratta di controllo su atti puntuali di rilevanza finanziaria, come nel caso della delibera CIPESS sul Ponte sullo Stretto con effetto sospensivo del procedimento, ma di controllo sulla ... Come scrive livesicilia.it

