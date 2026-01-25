Questa mattina, la polizia di Stato ha intercettato e bloccato 80 tifosi della Lazio presso il casello di Monte Porzio Catone. Gli agenti, intervenuti con il supporto della Polizia Scientifica, hanno identificato i soggetti coinvolti, evidenziando tensioni tra i tifosi. La notizia si inserisce nel contesto di attività volte a garantire l’ordine pubblico e prevenire eventuali episodi di violenza.

AGI - Sono 80 i tifosi laziali che sono stati intercettati all'alba di questa mattina dalla polizia di stato al casello di Monte Porzio Catone e, una volta bloccati, identificati anche con il supporto della Polizia Scientifica. Il gruppo proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia Stradale dopo la notizia di un contatto avvenuto nel territorio di Frosinone, lungo la stessa arteria autostradale, tra i supporters biancocelesti e gli ultrà del Napoli. Il piano di intercettazione. Appresa la notizia, è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento lungo la grande viabilità e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo presso i caselli principali di ingresso nella Capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell' Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da funzionari dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di altri uffici della Questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all'esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tensioni tra tifosi, bloccati 80 ultrà laziali

