Nella notte, la Polizia di Stato ha intercettato e identificato 80 ultras della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, in autostrada. L’intervento si è reso necessario in seguito a tensioni tra ultras di Lazio e Napoli, che hanno portato a blocchi e controlli. L’attività rientra nelle misure di prevenzione e sicurezza per gestire eventuali situazioni di tensione tra tifoserie.

Ottanta ultras laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l’arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. Appresa la notizia, è scattato immediatamente il piano che ha consentito di monitorare in progressione lo spostamento e, una volta indirizzatisi verso la barriera autostradale di Monte Porzio Catone, verosimilmente allo scopo di eludere eventuali attività di controllo nei caselli principali di ingresso nella capitale, sono stati intercettati e bloccati da equipaggi dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e da contingenti della forza pubblica coordinati da funzionari dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di altri uffici della questura, che sono stati inviati sul posto nel giro di circa 20 minuti all’esito di una rimodulazione tempestiva dei servizi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tensioni tra ultras di Lazio e Napoli: bloccati in autostrada 80 tifosi biancocelesti

Guerriglia tra ultras in autostrada. Maxi rissa con mazze e spranghe tra tifosi di Roma e FiorentinaDue gruppi di ultras di Roma e Fiorentina si sono affrontati lungo l’autostrada, parcheggiando le auto sulla corsia di emergenza e scendendo con spranghe, mazze e bastoni.

L’autostrada ostaggio degli ultras: guerriglia tra tifosi di Fiorentina e Roma sull’A1 con caschi e sprangheOggi sull’A1 a Casalecchio di Reno si è verificato un scontro tra gruppi di ultras di Fiorentina e Roma, poco prima dell'inizio della partita di Serie A.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda, alta tensione tra i tifosi giallorossi e tedeschi prima del match di Europa League; Tensione in autostrada, scontri fra tifosi di Fiorentina e Roma: il VIDEO; Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma; VIDEO | Roma, invasione tedesca. Corteo dei tifosi dello Stoccarda tra Termini e piazza Venezia.

A1 teatro di rissa tra ultras di Fiorentina e Roma: bastoni, spranghe e danni alle autoScontri tra tifosi sulla A1 a Casalecchio: rissa tra Fiorentina e Roma sulla corsia di emergenza, auto danneggiate e intervento della Polizia. notizie.it

Scontri tra tifosi sull'A1: ultras di Roma e Fiorentina scendono dalle auto e tirano fuori mazze e martelli. Disagi e danni in autostradaAutostrada teatro di disordini, scontri e tensioni. Stavolta tra tifosi della Fiorentina e quelli della Roma. I primi diretti a Bologna dove alle 15 si giocherà il ... leggo.it

EuropaLeague, agguato ai tifosi tedeschi in un pub, tensioni anche a Trastevere, due tedeschi feriti. 22/01/2026 ROMA - Stoccarda #ultrasitalia #ASRoma #appartenenza #stoccardafc - facebook.com facebook

Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma x.com