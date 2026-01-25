teheran epura anche i suoi la minaccia usa si avvicina

Teheran avvia un processo di epurazione interna, in risposta alle crescenti tensioni con gli Stati Uniti e alle accuse di repressione violenta. La situazione politica in Iran si intensifica, mentre il rischio di un intervento militare si fa più concreto. Questi sviluppi segnano un momento delicato per il paese, che si trova sotto pressione sia da forze interne che esterne.

Iran Washington invia la flotta e discute con Israele le azioni (militari e non) contro la Repubblica islamica. Puniti imprenditori una volta amici: avevano difeso le proteste e criticato il blocco di internet. Pende come un macigno sul potere teocratico iraniano l'accusa della repressione più sanguinosa della sua storia recente e la minaccia concreta di un intervento militare guidato da Stati uniti e Israele.

Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati»La crescente tensione tra Stati Uniti e Iran riguarda le recenti proteste in Iran, con minacce e avvertimenti reciproci.

Pronto il blitz Usa in Iran, fra le ipotesi anche un cyber attacco. Teheran minaccia le basi americaneNelle prossime ore si teme un intervento statunitense in Iran, possibile anche attraverso un cyber attacco.

