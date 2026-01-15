pronto il blitz usa in iran fra le ipotesi anche un cyber attacco teheran minaccia le basi americane

Nelle prossime ore si teme un intervento statunitense in Iran, possibile anche attraverso un cyber attacco. Teheran ha già minacciato di colpire le basi americane presenti nella regione. La situazione rimane tesa, mentre le tensioni tra Usa e Iran si intensificano, alimentando incertezza sulla stabilità dell’area.

Roma, 15 gennaio 2026 – Nelle prossime ore potrebbe esserci un attacco americano alla Repubblica islamica. La diplomazia a Washington, infatti, sembrerebbe saltata con Donald Trump che ha incitato gli iraniani "a manifestare e a prendere il controllo delle istituzioni". E ha aggiunto: "Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo". Non è ancora chiaro però che tipo di intervento sarà effettivamente intrapreso, ma le ipotesi più probabili sarebbero quelle di un cyber attacco o un’operazione contro l’apparato di sicurezza interno. Sempre gli Usa hanno avviato il ritiro, a titolo precauzionale, di parte del proprio personale da alcune basi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

