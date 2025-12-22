Un investimento robusto, pensato per rafforzare i controlli ambientali e accompagnare il Friuli Venezia Giulia nelle sfide più delicate della transizione ecologica. La Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione 2026-2028 di Arpa Fvg, mettendo sul tavolo risorse e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Ambiente, Arpa Fvg cambia passo: quasi 24 milioni per controlli, tecnologia e nuove sedi

