Ambiente Arpa Fvg cambia passo | quasi 24 milioni per controlli tecnologia e nuove sedi
Un investimento robusto, pensato per rafforzare i controlli ambientali e accompagnare il Friuli Venezia Giulia nelle sfide più delicate della transizione ecologica. La Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione 2026-2028 di Arpa Fvg, mettendo sul tavolo risorse e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Scoccimarro: "24 milioni per Arpa Fvg tra tecnologia e nuove sedi"
Leggi anche: Ambiente e Arpa, 25 anni di controlli e cure in Lombardia: giù del 20% le emissioni di Pm10 ma l’inquinamento assedia le città
Ambiente, 24 milioni di euro ad Arpa FVG per controlli, tecnologia e nuove sedi; L’ambiente come bene comune: il Friuli Venezia Giulia rafforza Arpa, Scoccimarro traccia la rotta 2026-2028; Ambiente: Scoccimarro, 24 mln per Arpa tra tecnologia e nuove sedi; Ambiente: Scoccimarro, investire sui giovani Ã¨ parlare al futuro.
Ambiente, Arpa Fvg cambia passo: quasi 24 milioni per controlli, tecnologia e nuove sedi - Investimenti su laboratori, digitalizzazione, clima e sicurezza delle sedi. udinetoday.it
Ambiente: Scoccimarro, 24 mln per Arpa tra tecnologia e nuove sedi - "Arpa FVG, in un anno travagliato segnato da due dolorosi lutti, ha dimostrato ancora una ... ilgazzettino.it
Notizie dalla Giunta - La Scuola per l'Ambiente di Arpa Fvg rappresenta un fondamentale tassello nel percorso che la Regione sta attuando per rafforzare le competenze ambientali e promuovere una cultura ... regione.fvg.it
Per Natale Arpa Toscana propone un elenco di libri per adulti ma anche ragazzi e bambini interessanti alla salvaguardia del pianeta. Sono stati scelti alcuni testi in grado di costruire alfabetizzazione sui temi dell’ambiente e del cambiamento climatico. - facebook.com facebook
#CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio Ieri 18/12/2025 nove centraline hanno superato i limiti di legge per #pm10: arpalazio.net/main/aria/sci/… @SNPAmbiente @ISPRA_Press @ConsiglioLazio #ARPALazio #Ambiente x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.