Teatro gremito e applausi | Costantinopoli la Roma che cambiò colore conquista il Donizetti

Lo spettacolo “Costantinopoli, la Roma che cambiò colore” ha riscosso grande successo al Teatro Donizetti di Bergamo, attirando un pubblico numeroso e applausi. Attraverso un’immagine efficace, la professoressa Alessandra Bucossi ha introdotto la conferenza “Costantinopoli, la nuova Roma”, parte del ciclo “Lezioni di Storia”. L’evento ha offerto una riflessione sulla trasformazione della città, evidenziando le sue peculiarità e il ruolo storico nel contesto dell’Impero Romano d’Oriente

Costantinopoli non è una copia sbiadita di Roma, “è la stessa pianta che cambia colore”. Con questa immagine domestica ed efficace – un’ortensia che si riproduce con talea ma che muta tonalità a seconda del terreno – la professoressa Alessandra Bucossi ha aperto la conferenza “Costantinopoli, la nuova Roma”, tenutasi sabato 24 gennaio al Teatro Donizetti di Bergamo nell’ambito del ciclo “Lezioni di Storia”. Teatro gremito, pubblico partecipe, molte scolaresche e lunghi applausi finali: segni evidenti di un tema che continua a interrogare il presente. Costantinopoli, ha spiegato Bucossi – docente di Civiltà bizantina a Venezia all’Università Ca’ Foscari – non nacque come imitazione nostalgica di Roma, ma come la sua prosecuzione storica e istituzionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

