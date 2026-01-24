Costantinopoli fa il pieno al Donizetti tutto esaurito per Lezioni di Storia

Il Teatro Donizetti di Bergamo ha registrato il tutto esaurito per l’evento “Lezioni di Storia”, con Alessandra Bucossi, docente di Civiltà bizantina. Durante l’incontro, si è approfondito il processo di nascita e sviluppo di Costantinopoli, analizzando le strategie e il potere che hanno plasmato questa importante capitale. Un momento di studio e riflessione dedicato alla storia e alla cultura bizantina, aperto a tutti gli interessati.

L’EVENTO. Alessandra Bucossi, docente di Civiltà bizantina, al Teatro Donizetti per raccontare la nascita della capitale: «Strategia e potere. La decisione di Costantino fu il risultato di un profondo mutamento dell’Impero romano». Alessandra Bucossi, docente di Civiltà bizantina a Venezia, all’Università Ca’ Foscari, ricorre a una metafora floreale per significare il rapporto tra la «città madre» e la «figlia»: «Costantinopoli è la talea di un’ortensia che si chiama Roma. Volendo riprodurre un’ortensia, se ne taglia una parte e la si pianta nuovamente nel terreno. A seconda che questo sia acido o basico, le infiorescenze che si svilupperanno saranno di diverso colore, blu o rosa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Costantinopoli fa il pieno al Donizetti, tutto esaurito per Lezioni di Storia Lezioni di storia, al Donizetti arriva Alessandra BucossiVenerdì 12 maggio, al Teatro Donizetti, si terrà il prossimo incontro della terza edizione di Lezioni di Storia, intitolato “Costantinopoli, la nuova Roma”. Al Donizetti ritorna Laura Pepe con «Lezioni di Storia»Il Teatro Donizetti ospita il ritorno di Laura Pepe con «Lezioni di Storia», dedicato all’Atene di Pericle. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Costantinopoli fa il pieno al Donizetti, tutto esaurito per Lezioni di StoriaAlessandra Bucossi, docente di Civiltà bizantina, al Teatro Donizetti per raccontare la nascita della capitale ... ecodibergamo.it Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso di via Costantinopoli, a Rimini, causando disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, impeg - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.