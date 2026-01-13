Lisistrata conquista il Masaccio | applausi e teatro pieno per i Ponteatrini

Lo spettacolo “Lisistrata”, interpretato dalla compagnia I Ponteatrini, ha riscosso grande successo al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Con un teatro completamente pieno e applausi calorosi, la rappresentazione ha confermato l’apprezzamento del pubblico per questa produzione, portando sul palco una rilettura fedele e sobria della celebre commedia di Aristofane. Un evento che ha rafforzato il legame tra la compagnia e il territorio.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Applausi a scena aperta e teatro tutto esaurito per Lisistrata, lo spettacolo portato in scena sabato scorso al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno dalla compagnia I Ponteatrini di Pontenano, piccolo borgo del Pratomagno nel comune di Talla. Una prova riuscita che ha visto protagonisti cittadini e villeggianti, capaci di trasformare un progetto nato in una piccola comunità in un evento partecipato e apprezzato dal pubblico. La compagnia, composta da residenti e frequentatori abituali del paese, si è cimentata con un testo liberamente ispirato all'opera di Aristofane, costruendo uno spettacolo curato in ogni dettaglio e capace di attirare numerosi spettatori a San Giovanni Valdarno, dove l'affluenza ha reso complessa anche la ricerca di parcheggio in centro.

