Tajani prende le distanze da Salvini per la foto con il neonazista Robinson | Incompatibile con miei valori

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di essere distante dalle posizioni di Matteo Salvini dopo la foto con Tommy Robinson, noto esponente dell’estrema destra britannica, considerato vicino a ideologie neonaziste e razziste. Tajani ha sottolineato che tali incontri sono incompatibili con i propri valori, evidenziando la necessità di mantenere un impegno chiaro verso il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso le distanze dal collega vicepremier Matteo Salvini, che ha ricevuto al ministero Tommy Robinson, leader dell'estrema destra britannica, influencer razzista e neonazista e vicino a Elon Musk: "È incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro. Salvini vede chi vuole".

