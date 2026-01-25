L’estremista Robinson al Mit spacca FI e Lega Tajani | Incompatibile con i miei valori Salvini | Vedo chi voglio

L’arrivo di Tommy Robinson al ministero dei Trasporti ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della maggioranza. La visita del noto esponente di estrema destra e l’incontro con Matteo Salvini hanno generato tensioni tra le forze politiche, con alcune opposizioni che criticano la presenza di figure considerate incompatibili con i valori condivisi. La vicenda evidenzia le difficoltà nel mantenere un’unità di intenti su temi sensibili in un contesto politico complesso.

La visita dell’estremista di destra Tommy Robinson al ministero dei Trasporti, dove ha posato mano nella mano con Matteo Salvini, scatena una nuova lite tutta interna alla maggioranza. Uno scontro senza esclusione di colpi quello tra Antonio Tajani e lo stesso leader della Lega. Perché uno come Robinson – xenofobo, già condannato per possesso di cocaina, frode, stalking e ingresso irregolare negli Stati Uniti – dice senza mezzi termini il segretario di Forza Italia “è incompatibile con i miei valori”. Sulla carta – stando all’uso di droghe e alla violazione delle frontiere americane – dovrebbe esserlo anche con quelli di Salvini, che invece parla di “battaglie comuni” e agita la bandiera della libertà di parola e pensiero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tajani: «Robinson incompatibile con i miei valori. Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò»Antonio Tajani, vicepremier e segretario di Forza Italia, ha dichiarato che Robinson è incompatibile con i suoi valori e ha precisato che non incontrerà Salvini, che ha recentemente incontrato l’esponente di estrema destra britannica, Tommy Robinson.

Caso Tommy Robinson, Tajani: «Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori»Il caso di Tommy Robinson, ospitato al ministero da Matteo Salvini, ha suscitato reazioni diverse.

