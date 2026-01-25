Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a Taipei

Alex Honnold ha recentemente completato una scalata solitaria del grattacielo di oltre 500 metri a Taipei, trasmessa in diretta su Netflix. L'impresa, che ha suscitato diverse discussioni, ha attirato l'attenzione per la sua audacia e il contesto spettacolare. Di seguito, alcune immagini e video che documentano questa sfida estrema.

L’arrampicatore statunitense Alex Honnold è riuscito nel suo discusso tentativo di scalare senza corde o altri tipi di protezione il Taipei 101, un grattacielo di 508 metri a Taiwan che è l’undicesimo più alto al mondo. Ci ha messo un’ora e mezza. Tutta la scalata è stata trasmessa su Netflix, con un ritardo di 10 secondi che serviva ad avere un margine sufficiente per oscurare le immagini in tempo se Honnold fosse caduto. Sotto al grattacielo a Taipei si erano radunate molte persone per assistere all’impresa, una delle più ardite nel suo genere. Inizialmente la scalata era stata programmata per sabato mattina (quando in Italia era la notte tra venerdì e sabato) ma era poi stata posticipata di un giorno per la pioggia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

