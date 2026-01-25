SustainAbility in numeri | il bilancio del primo anno Il ruolo di Polis | coordinamento formazione e gestione del budget di inclusione

SustainAbility ha concluso il suo primo anno di attività, con risultati concreti nel supporto a minori con disabilità e a rischio povertà educativa. Polis, in qualità di coordinatore, si occupa di formazione e della gestione del “budget di inclusione”, contribuendo a promuovere un modello di inclusione sostenibile. Questo bilancio intende offrire una panoramica chiara e trasparente sull’impatto e le iniziative realizzate in questo primo anno.

Grazie al progetto, coordinato da Polis, 100 ragazzi accedono a sport e cultura con progetti su misura. Bartolini: "Un modello vicino al progetto di vita della riforma" "SustainAbility": Polis partecipa a un modello di inclusione sostenibile per minori con disabilità e a rischio povertà educativa. Polis, in partenariato con una rete di istituzioni pubbliche e del terzo settore, ha guidato le seguenti azioni cardine del progetto: • Formazione specialistica: Ha progettato e realizzato un percorso di 16 ore di formazione per 28 educatoritutor di Polis e della cooperativa Borgorete, finalizzato all'approfondimento di metodologie e strumenti per la costruzione dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati (PTRP).

“Buon 2026, un anno che accoglie”, dalla formazione alla pratica: a Pomigliano il Progetto Artigiani del Sé celebra l’Inclusione tra degustazioni e clownterapiaA Pomigliano, il Progetto Artigiani del Sé apre le porte a un nuovo anno all’insegna dell’inclusione, con un evento che unisce formazione e pratica.

Dalla sanità pubblica al diritto all’abitare: il bilancio del primo anno di Legislatura della Giunta de PascaleIl primo anno di legislatura della Giunta de Pascale segna un impegno concreto verso il benessere collettivo, con interventi mirati in sicurezza del territorio, ampliamento dei servizi educativi e rafforzamento della sanità pubblica.

