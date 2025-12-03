Lo Stato continua a non fornire a titolo gratuito sostituzioni e riparazioni di batterie e motori delle carrozzine elettriche oltre a non erogare gratis le scarpe ortopediche di serie agli aventi diritto. Ancora questi ausili e dispositivi restano a totale carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie. E questo accade nonostante quest’estate ci siano state le dichiarazioni del ministro della Salute Orazio Schillaci durante un question time alla Camera, per risolvere il gravissimo disagio che colpisce migliaia di persone che vivono condizioni di estrema fragilità. Non ha sortito nessun effetto neanche l’interrogazione parlamentare M5s per sollecitare Schillaci e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a re-introdurre nel Nomenclatore Tariffario Nazionale i codici di batterie, motori, ruote, oltre che quelli delle calzature ortopediche di serie per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ricambi per carrozzine e scarpe ortopediche: un anno dopo spese ancora a carico delle famiglie. E le Regioni vanno in ordine sparso