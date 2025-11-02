Trasporto gratuito dei pazienti oncologici da e per la propria abitazione alle strutture sanitarie

Parmatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici che devono effettuare cure, visite od esami dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dell’Ospedale Maggiore e ritorno: il progetto promosso da Intercral Parma e Verso il Sereno, in collaborazione con Azienda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

trasporto gratuito pazienti oncologiciIl trasporto gratuito dei pazienti oncologici proseguirà anche per i prossimi 3 anni - Riconfermato l’impegno di Intercral, Verso il Sereno, Comune di Parma, Provincia e Azienda Ospedaliero- Da gazzettadiparma.it

trasporto gratuito pazienti oncologiciParte a novembre il nuovo Servizio di Trasporto Sociale per pazienti oncologici e dializzati dell’ECAD 6 Sangrino - A partire dal 10 novembre 2025 sarà operativo il nuovo Servizio di Trasporto Sociale promosso dall’Ambito Sociale Distrettuale n. Riporta mondoraro.org

Il Comune boccia i servizi oncologici: "Ripristinate il trasporto gratuito" - POMARANCEUn chiaro monito indirizzato alle stanze dei bottoni regionali per riattivare un servizio sanitario fondamentale per tanti utenti. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Trasporto Gratuito Pazienti Oncologici