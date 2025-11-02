Trasporto gratuito dei pazienti oncologici da e per la propria abitazione alle strutture sanitarie
Un servizio per il trasporto gratuito dei pazienti oncologici che devono effettuare cure, visite od esami dalla propria abitazione alle strutture sanitarie dell’Ospedale Maggiore e ritorno: il progetto promosso da Intercral Parma e Verso il Sereno, in collaborazione con Azienda. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
