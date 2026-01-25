Nintendo ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film, doppiato in italiano. Nel video vengono svelate nuove scene e dettagli, tra cui la presenza di Yoshi e altre sorprese. Il trailer offre un’anteprima del film, evidenziando elementi chiave e l’atmosfera che accompagnerà questa nuova produzione cinematografica dedicata al celebre idraulico.

Nintendo ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di Super Mario Galaxy Il Film, con il doppiaggio italiano. Il filmato è stato mostrato a sorpresa nel corso di un breve Nintendo Direct trasmesso di domenica, attirando subito l’attenzione dei fan, con la presentazione affidata anche in questo caso a Shigeru Miyamoto, creatore di Mario e figura simbolo della casa di Kyoto. Il nuovo trailer offre uno sguardo più ampio sulla storia e conferma alcune delle anticipazioni più attese, dove tra queste spicca finalmente Yoshi, protagonista di una rivelazione molto significativa. Il film arriverà nelle sale italiane ad aprile 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Super Mario Galaxy Il Film, il nuovo trailer doppiato in italiano mostra Yoshi e tante altre sorprese

