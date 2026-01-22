Suicidio Paolo Mendico sospesa la preside FLC CGIL | Il Ministero cercava un colpevole a tutti i costi

Il Ministero ha sospeso temporaneamente la preside del liceo Pacinotti in seguito al suicidio di Paolo Mendico, suscitando critiche della FLC CGIL. L’associazione sindacale ritiene che la decisione sia stata presa senza un’adeguata valutazione dei fatti e accusa un approccio orientato a individuare un colpevole sulla base delle notizie di stampa. La vicenda evidenzia la complessità delle responsabilità in situazioni delicate come questa.

Il Ministero ha sospeso per 3 giorni la preside del Pacinotti dopo il suicidio di Paolo Mendico, ma la FLC CGIL contesta la sanzione definendola una “ricerca del colpevole” basata solo sulla stampa. Il sindacato annuncia il ricorso al giudice del lavoro per difendere la dirigente da un provvedimento ritenuto strumentale e privo di prove concrete. Il procedimento disciplinare a carico della dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi si è concluso con una sanzione di tre giorni di sospensione dal servizio. Il provvedimento è stato emesso in seguito al suicidio dell’alunno Paolo Mendico, avvenuto il giorno prima dell’inizio delle lezioni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Paolo Mendico morto suicida a 14 anni per bullismo, il ministero: "La scuola ha mentito"Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha condotto un’indagine sulla morte di Paolo Mendico, il 14enne che si è suicidato il primo giorno di scuola.

Paolo Mendico, "la scuola ha mentito": emergono dettagli atroci sul suicidioEmergono nuovi dettagli sul suicidio di Paolo Mendico, il quattordicenne di Santi Cosma e Damiano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Paolo Mendico suicida a 14 anni, i tormenti nel diario segreto: «Anche la prof mi bullizza»Scriveva spesso sul suo diario Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina), nel giorno dell’inizio della scuola. La famiglia non ha ... ilmattino.it

Latina – Spunta il diario di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: Tanto le persone non capisconoDalle pagine emergono gravi mancanze da parte del corpo docente e la dirigente dell'Istituto Pacinotti LATINA - Spuntano alcuni scritti di Paolo Mendico, morto ... etrurianews.it

Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori del ministero: "La scuola ha mentito e non ha rispettato il protocollo antibullismo" Link nel primo commento facebook

Lutto nel calcio: è morto Paolo Di Nunno, ex presidente del #Lecco x.com