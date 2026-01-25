Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Carlomagno, sono coinvolti nelle indagini sul femminicidio di Federica Torzullo. Nei prossimi giorni verranno sentiti in relazione alla tragica vicenda, mentre si attende l’interrogatorio nel corso delle indagini. La loro posizione e le prove raccolte saranno fondamentali per chiarire i fatti e approfondire il contesto di questa vicenda.

Un'ora in macchina insieme sapendo perfettamente come sarebbe andata a finire. Anche perché lo avevano scritto nella lettera che hanno appoggiato su un tavolo nell'abitazione del figlio minore a Roma. Nel biglietto c'era scritto il motivo per cui ieri pomeriggio Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessore alla Sicurezza di Anguillara, e il marito Pasquale Carlomagno, imprenditore titolare dell'omonima ditta di scavi e mezzi per il movimento terra, si stavano apprestando a togliersi la vita. Hanno scelto la loro villetta in via Tevere 25, alle porte d Anguillara Sabazia, non lontano dalla casa del figlio Claudio e della moglie Federica, diventato un teatro dell'orrore nella notte del 9 gennaio scorso, e anche da quella dei consuoceri Roberta e Stefano Torzullo, ai quali dopo il ritrovamento del corpo della figlia domenica scorsa nella sede della ditta di scavi hanno inviato un unico messaggio di scuse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Suicidi i genitori di Carlomagno: il ritorno in auto da Roma ad Anguillara. La lettera per l'altro figlio e il prossimo interrogatorio

Federica Torzullo, i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi: la lettera lasciata all'altro figlioFederica Torzullo, vittima di femminicidio, e i genitori di Claudio Carlomagno, deceduti recentemente, sono al centro di un'indagine che si concentra su una lettera lasciata dall’uomo all’altro figlio.

Federica Torzullo, i genitori del marito suicidi e quell’ultimo messaggio all’altro figlio: il dramma infinito di AnguillaraFederica Torzullo ha vissuto un dolore profondo, segnato dalla perdita dei genitori del marito, suicidi avvenuti ad Anguillara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Anguillara, trovati impiccati i genitori di Carlomagno. Hanno lasciato un biglietto; Il suicidio dei genitori di Carlomagno ad Anguillara: il viaggio in auto da Roma per morire, la lettera all'altro figlio e il nuovo interrogatorio; Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio; Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla zia.

Claudio Carlomagno, i genitori del killer di Anguillara si suicidano in garage. Trovati impiccati, l'allarme lanciato dalla ziaUccidendo la moglie Federica, Claudio ha annientato tutta la sua famiglia. Ieri Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori del 44enne finito in carcere con l’accusa di femminicidio ... ilmessaggero.it

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, chi erano i genitori di Claudio trovati morti ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio: «Scusate per quello che ha fatto nostro figlio»Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta, impiccati nella giornata di sabato. Erano i genitori di Claudio Carlomagno, arrestato con l'accusa di ... leggo.it

Il suicidio dei genitori di Claudio #Carlomagno dopo il #femminicidio di #FedericaTorzullo. Il commento di don Maurizio Patriciello: «L’odio social e la gogna mediatica generano solo altro male» x.com

Il femminicidio di Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito Claudio Carlomagno. Sul posto i Carabinieri. L'ipotesi del suicidio #ANSA - facebook.com facebook