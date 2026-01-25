Federica Torzullo i genitori di Claudio Carlomagno morti suicidi | la lettera lasciata all' altro figlio

Federica Torzullo, vittima di femminicidio, e i genitori di Claudio Carlomagno, deceduti recentemente, sono al centro di un'indagine che si concentra su una lettera lasciata dall’uomo all’altro figlio. La tragica sequenza di eventi solleva interrogativi sulla famiglia e le motivazioni dietro le decisioni finali, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli di questa vicenda complessa e dolorosa.

Una tragedia nella tragedia. I genitori di Claudio Carlomagno, l’assassino reo confesso della moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti, impiccati nella loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo quanto emerso, poco prima di togliersi la vita Pasquale Carlomagno e Maria Messenio avrebbero lasciato una lettera d’addio al loro altro figlio, in cui avrebbero spiegato il loro gesto. Forse il dolore e la vergogna per il femminicidio commesso dal figlio. Suicidi i genitori di Claudio Carlomagno La lettera lasciata all'altro figlio La sorella di Federica Torzullo: "L'orrore" Suicidi i genitori di Claudio Carlomagno Nella giornata di sabato 25 gennaio i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti nella loro casa ad Anguillara Sabazia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

