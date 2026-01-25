Suicidi i genitori di Carlomagno | il ritorno in auto ad Anguillara la lettera | Lui dal carcere chiede di vedere il figlio |  Sono disperato

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, sospettati in relazione alla morte di Federica Torzullo, sono stati ascoltati nelle indagini sul femminicidio. Nel frattempo, si è appreso del loro ritorno in auto ad Anguillara e di una lettera in cui Pasquale, detenuto, chiede di vedere il figlio, esprimendo disperazione. La vicenda si inserisce in un contesto complesso di indagini e tensioni familiari.

Un'ora in macchina insieme sapendo perfettamente come sarebbe andata a finire. Anche perché lo avevano scritto nella lettera che hanno appoggiato su un tavolo nell'abitazione del figlio minore a Roma. Nel biglietto c'era scritto il motivo per cui ieri pomeriggio Maria Messenio, ex poliziotta ed ex assessore alla Sicurezza di Anguillara, e il marito Pasquale Carlomagno, imprenditore titolare dell'omonima ditta di scavi e mezzi per il movimento terra, si stavano apprestando a togliersi la vita. Hanno scelto la loro villetta in via Tevere 25, alle porte d Anguillara Sabazia, non lontano dalla casa del figlio Claudio e della moglie Federica, diventato un teatro dell'orrore nella notte del 9 gennaio scorso, e anche da quella dei consuoceri Roberta e Stefano Torzullo, ai quali dopo il ritrovamento del corpo della figlia domenica scorsa nella sede della ditta di scavi hanno inviato un unico messaggio di scuse. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

