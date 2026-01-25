Durante lo slalom di Spindleruv Mlyn 2026, Mikaela Shiffrin ha confermato il suo eccezionale livello, conquistando anche la coppa di specialità. La gara ha ulteriormente sottolineato il suo ruolo dominante nel circuito di Coppa del Mondo, dimostrando una superiorità tecnica e atletica che la distingue dagli altri atleti. Un risultato che rafforza la sua leadership nel panorama dello sci alpino internazionale.

Mikaela Shiffrin e poi il resto del mondo. Quello che è andato in scena nello slalom di Spindleruv Mlyn è una dimostrazione di dominio che solo la campionessa americana riesce ad avere in tutta la Coppa del Mondo. Semplicemente di un’altra categoria la nativa di Vail, che conquista così la sua nona coppa di slalom, prima atleta di sempre a conquistare un tale numero di sfere di cristallo in una singola specialità. I numero sono semplicemente impressionanti, visto che si tratta della vittoria numero 108 in Coppa del Mondo, la settantunesima in slalom e soprattutto si tratta del podio numero 97 tra i rapid gates. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Strapotere di Mikaela Shiffrin nello slalom di Spindleruv Mlyn 2026: già sua anche la coppa di specialità

Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn: distacchi abissali!Mikaela Shiffrin si distingue nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026.

LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: trionfo e Coppa per Shiffrin! Mondinelli migliore di un’Italia in sordinaSegui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Strapotere di Mikaela Shiffrin nello slalom di Spindleruv Mlyn 2026: già sua anche la coppa di specialitàMikaela Shiffrin e poi il resto del mondo. Quello che è andato in scena nello slalom di Spindleruv Mlyn è una dimostrazione di dominio che solo la campionessa americana riesce ad avere in tutta la ... oasport.it

Slalom Spindleruv, Shiffrin domina: Coppa di specialità in cassaforte. Male le azzurreLa statunitense vince con larghissimo margine in Repubblica Ceca davanti a Rast e Aicher. Giornata negativa per le italiane ... sport.quotidiano.net