Segui in tempo reale lo slalom maschile di sci alpino a Spindleruv Mlyn 2026. Aggiornamenti, risultati e classifiche aggiornate, con il successo di Shiffrin e la performance di Mondinelli. Clicca sul link per restare informato sulle ultime novità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 10.30 E 13.30 13.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 13.15: Questa la classifica della coppa del mondo generale: 1 Mikaela Shiffrin USA 1133 2 Camille Rast SUI 963 3 Emma Aicher GER 684 4 Paula Moltzan USA 614 5 Sara Hector SWE 597 6 Lindsey Vonn USA 590 7 Julia Scheib AUT 560 8 Alice Robinson NZL 509 9 Sofia Goggia ITA 506 10 Lara Colturi ALB 467 13.13: Mikaela Shiffrin ha già vinto la Coppa di slalom. Questa la classifica a due gare dalla fine: 1 Mikaela Shiffrin USA 780 2 Camille Rast SUI 492 3 Wendy Holdener SUI 358 4 Katharina Truppe AUT 341 5 Lara Colturi ALB 312 6 Paula Moltzan USA 302 7 Anna Swenn Laon SWE 244 8 Emma Aicher GER 241 9 Lena Dürr GER 230 10 Sara Hector SWE 168 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Spindleruv Mlyn 2026 in DIRETTA: trionfo e Coppa per Shiffrin! Mondinelli migliore di un’Italia in sordina

