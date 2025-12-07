Strage di Corinaldo 7 anni fa l' inferno in discoteca | sei le vittime alla Lanterna Azzurra Mia moglie è morta proteggendo nostra figlia

La strage di Corinaldo è una di quelle notti che l?Italia non ha dimenticato. Il caos dentro la discoteca, la fuga verso l?uscita, la balaustra che crolla: in pochi istanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Strage di Corinaldo, 7 anni fa l'inferno in discoteca: sei le vittime alla Lanterna Azzurra. «Mia moglie è morta proteggendo nostra figlia»

strage corinaldo 7 anniStrage di Corinaldo, approfonditi alcuni aspetti sulla sicurezza della discoteca - Secondo l'accusa, il locale aveva gravi carenze tecniche. Da rainews.it

Strage di Corinaldo, il testimone Paolo Curi "con l'assoluzione hanno ucciso di nuovo mia moglie" - Strage di Corinaldo, parla Paolo Curi a Verissimo e attacca "con l'assoluzione hanno ucciso mia moglie per la seconda volta" ... Da virgilio.it

Strage in discoteca, 'uscita idonee per animali e paglia' - L'uscita di sicurezza numero 3 dove si creò la calca e morirono sei persone fuori dalla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) nel 2018 "era idonea a far scendere animali e paglia"; le ... Si legge su ansa.it

