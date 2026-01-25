Stoffe da campioni da ammirare in una mostra

La mostra del Museo della Seta di Como esplora il ruolo delle stoffe e dei tessuti nel progresso dello sport agonistico di alto livello. Attraverso materiali e capi storici, si approfondisce come il settore tessile abbia contribuito all’evoluzione delle prestazioni sportive. L’esposizione, inaugurata sabato 31 gennaio alle 18 in via Castelnuovo, offre un’occasione per scoprire la storia e l’innovazione dietro i tessuti sportivi.

Qual è stato il ruolo del tessile nello sviluppo dello sport agonistico di alto livello? Una curiosità su cui indaga la mostra allestita dal Museo della Seta di Como, che si inaugura sabato 31 gennaio alle 18, nella sede di via Castelnuovo. L'inedito percorso espositivo, è stato pensato per evidenziare il rapporto tra materiali, corpo e prestazione, mettendo in risalto come l'evoluzione delle fibre e dei tessuti abbia contribuito in modo determinante al miglioramento delle performance sportive dal Novecento all'età contemporanea. La mostra, intitolata "Stoffe da campioni", è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio e il supporto di G.

