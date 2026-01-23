Stoffe da Campioni | il Museo della Seta di Como nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026

Il Museo della Seta di Como, in collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio e il supporto di G.S. Madonna del Ghisallo, partecipa all’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Un’occasione per valorizzare la tradizione tessile e il patrimonio culturale della regione, attraverso iniziative che promuovono la storia e l’eccellenza della seta comasca. Un impegno volto a rafforzare il legame tra arte, cultura e territorio, in un contesto internazionale di grande rilievo

