Stoffe da Campioni | il Museo della Seta di Como nell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026
Il Museo della Seta di Como, in collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio e il supporto di G.S. Madonna del Ghisallo, partecipa all’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Un’occasione per valorizzare la tradizione tessile e il patrimonio culturale della regione, attraverso iniziative che promuovono la storia e l’eccellenza della seta comasca. Un impegno volto a rafforzare il legame tra arte, cultura e territorio, in un contesto internazionale di grande rilievo
Il Museo della Seta di Como in collaborazione con Tessitura Taiana Virgilio e il supporto di G.S. Madonna del Ghisallo a.s.d., presenta Stoffe da Campioni, il nuovo progetto espositivo che aprirà al pubblico dal 1° febbraio 2026, (con vernissage su invito il 31 gennaio 2026 alle ore 18.00).🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026: la mostra White Entropy di Jacopo Di Cera dal 4 dicembre al PhotoSquare di Milano Malpensa
Leggi anche: Olimpiade culturale: al museo Archeologico nazionale di Arezzo un omaggio alla fiamma Olimpica
Argomenti discussi: Andy Warhol come non l’avete mai visto: la Pop Art nasce tra stoffe e serigrafie a Biella.
Gli studiosi hanno cercato a lungo tra le carte d’archivio e gli inventari su cui sono annotate minuziosamente tutte le spese relative all’acquisto di stoffe e materiali destinati dell’ampio guardaroba di Eleonora e della sua famiglia, ma di questo abito non si è trov - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.