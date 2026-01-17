Brindellone da ammirare Una domenica speciale Visite per tutto il giorno
Il Brindellone, noto anche come il Carro del Fuoco, è un elemento centrale della tradizione dello Scoppio del Carro a Firenze. Durante questa celebrazione, si svolgono visite che permettono di ammirare questo grande carro cerimoniale, simbolo della festività pasquale. Una domenica dedicata alla scoperta di un pezzo importante della cultura locale, con un evento che si ripete ogni anno in piazza Duomo.
Ufficialmente è chiamato il Carro del Fuoco, ma per tutti è il Brindellone. Si tratta del grande carro cerimoniale utilizzato nella tradizione dello Scoppio del Carro, che si svolge ogni anno la mattina di Pasqua in piazza Duomo. Custodito nella sede di via il Prato 48, viene trasferito solo in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro. Ora, in occasione della fine del restauro della porta del deposito, domani ci sarà l’apertura straordinaria e la visita al Brindellone, alla presenza del Corteo della Repubblica Fiorentina e degli Sbandieratori. Alle 10 partenza del corteo dal Palagio con sosta sull’Arengario di Palazzo Vecchio per l’esibizione dei bandierai. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Firenze e le sue tradizioni: visite guidate al “Brindellone”
Leggi anche: Il primo pienone per Re Tartufo. Una domenica da tutto esaurito
Brindellone da ammirare. Una domenica speciale. Visite per tutto il giorno; Apertura straordinaria del Brindellone.
Brindellone da ammirare. Una domenica speciale. Visite per tutto il giorno - Lo Scoppio del Carro a Pasqua fa parte della tradizione della città. lanazione.it
A Firenze restaurata la porta del Brindellone: apertura straordinaria e visite guidate al Carro del Fuoco - Domenica 18 gennaio in via il Prato la città celebra il simbolo della storica tradizione pasquale dello Scoppio del Carro ... intoscana.it
Brindellone, apertura straordinaria domenica 18 gennaio - Alle 11 di domenica 18 gennaio si svolgerà la cerimonia di inaugurazione della porta d'ingresso al deposito del 'Brind ... nove.firenze.it
Apertura straordinaria del Brindellone domenica 18 gennaio 2026, alle ore 11, Via il Prato, 48 In occasione della fine del restauro della porta, il Comune di Firenze invita tutta la città a partecipare all’apertura straordinaria del Brindellone, il maestoso carro - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.