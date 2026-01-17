brindellone da ammirare una domenica speciale visite per tutto il giorno

Il Brindellone, noto anche come il Carro del Fuoco, è un elemento centrale della tradizione dello Scoppio del Carro a Firenze. Durante questa celebrazione, si svolgono visite che permettono di ammirare questo grande carro cerimoniale, simbolo della festività pasquale. Una domenica dedicata alla scoperta di un pezzo importante della cultura locale, con un evento che si ripete ogni anno in piazza Duomo.

Ufficialmente è chiamato il Carro del Fuoco, ma per tutti è il Brindellone. Si tratta del grande carro cerimoniale utilizzato nella tradizione dello Scoppio del Carro, che si svolge ogni anno la mattina di Pasqua in piazza Duomo. Custodito nella sede di via il Prato 48, viene trasferito solo in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro. Ora, in occasione della fine del restauro della porta del deposito, domani ci sarà l’apertura straordinaria e la visita al Brindellone, alla presenza del Corteo della Repubblica Fiorentina e degli Sbandieratori. Alle 10 partenza del corteo dal Palagio con sosta sull’Arengario di Palazzo Vecchio per l’esibizione dei bandierai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

