Operazione ad alto impatto nel campo Rom di Poggioreale | 93 persone identificate

Carabinieri e Polizia Municipale passano al setaccio il terzo insediamento dell’area Poggioreale: 93 persone identificate e maxi sequestro di materiali ferrosi ed elettrodomestici. Nuova operazione ad alto impatto dell’Arma nei campi rom dell’area orientale di Napoli. Dopo i controlli nei siti di via Grimaldi e via del Macello, questa mattina i Carabinieri della Compagnia di . 🔗 Leggi su 2anews.it

